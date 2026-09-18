Φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στου Ρέντη, ήχησε το 112 για τους μαύρους καπνούς – Δείτε βίντεο
Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε οικόπεδο στου Ρέντη, στην οδό Μακρυγιάννη.
Σύμφωνα με το protothema.gr, η φωτιά καίει σκουπίδια σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντη, ενώ μαύροι καπνοί έχουν «πνίξει» την περιοχή.
Δείτε βίντεο:
@protothema.gr ‼️ Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε οικόπεδο στου Ρέντη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει σκουπίδια ενώ μαύροι καπνοί έχουν «πνίξει» την περιοχή. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – protothema.gr
Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης ο Δήμος Ρέντη κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.
Σημειώνεται πως για τους μαύρους καπνούς στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής. «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε παράθυρα και πόρτες», αναφέρει το μήνυμα του 112.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
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