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ΣΕΒΕ και ΣΒΕ ζητούν άμεσα μέτρα για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο Τελωνείο Κήπων

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Την άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των σημαντικών καθυστερήσεων που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στον Συνοριακό Σταθμό και το Τελωνείο Κήπων ζητούν με κοινή παρέμβασή τους ο ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο ΣΒΕ – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος.

Οι δύο φορείς, μετά από έντονα παράπονα επιχειρήσεων-μελών τους, απέστειλαν σχετική επιστολή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή, με κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και του Τελωνείου Κήπων, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Όπως τονίζουν, σύμφωνα με την ενημέρωση των επιχειρήσεων, το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, με τον χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τις 5-6 ημέρες, ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά.

“Οι καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πολυήμερη αναμονή ευπαθών, ευαίσθητων ή ειδικών συνθηκών μεταφοράς φορτίων, για τα οποία ΣΕΒΕ και ΣΒΕ ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα κατά προτεραιότητα διαχείρισης, όπου αυτό είναι επιχειρησιακά και τελωνειακά εφικτό”, σημειώνουν ΣΕΒΕ και ΣΒΕ.

Παράλληλα, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη επίσπευσης και ταχύτερης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Συνοριακό Σταθμό Κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας του.

Ο ΣΕΒΕ και ο ΣΒΕ τονίζουν ότι ο Συνοριακός Σταθμός Κήπων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χερσαίες πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας και κομβικό σημείο για τις εμπορευματικές ροές Ελλάδας–Τουρκίας και ευρύτερα για τις διεθνείς οδικές μεταφορές.

Για τον λόγο αυτό ζητούν την άμεση συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, ώστε να αποκατασταθεί το ταχύτερο δυνατό η ομαλή διέλευση των εμπορευματικών φορτίων, να αυξηθεί η δυνατότητα ημερήσιας εξυπηρέτησης των οχημάτων και να περιοριστούν ουσιαστικά οι χρόνοι αναμονής.

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