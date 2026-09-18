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Θετική γνωμοδότηση από την ΠΚΜ για την περιβαλλοντική μελέτη λειτουργίας του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα

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Θετική γνωμοδότηση έδωσε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική μελέτη που αφορά τη λειτουργία του υφιστάμενου ποδοσφαιρικού γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Όπως επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, με τη νέα νομοθεσία, ακόμη και τα υφιστάμενα γήπεδα, ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο κατασκευάστηκαν, οφείλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να λειτουργούν με ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τα τελευταία δύο χρόνια για την νομιμοποίηση της υδρογεώτρησης που λειτουργεί, τη σύνδεση με τα δίκτυα της ΕΥΑΘ και το σχέδιο εκκένωσης του γηπέδου σε έκτακτες περιπτώσεις.

Επιπλέον ανανεώθηκε το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και υπάρχει λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας του γηπέδου.

«Το γήπεδο της Τούμπας έχει άδεια λειτουργίας η οποία λήγει το 2027 και είναι πλέον προϋπόθεση να λάβει περιβαλλοντική αδειοδότηση ώστε το 2027 να μην υπάρξει πρόβλημα στην εκ νέου αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή των αγώνων», προσέθεσε ο αντιπεριφερειάρχης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΟΚ ΠΚΜ

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