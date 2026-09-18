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Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Ξέσπασε στον 1ο όροφο του νοσοκομείο αλλά την έσβησαν άμεσα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 15:00 στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά, που έσβησε άμεσα, ήταν πολύ μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Γενικό Κρατικό Νίκαιας

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