Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Ξέσπασε στον 1ο όροφο του νοσοκομείο αλλά την έσβησαν άμεσα

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 15:00 στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά, που έσβησε άμεσα, ήταν πολύ μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.