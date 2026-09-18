ΔΕΗ: Στα 3,5 δισ. η πρώτη φάση της επένδυσης για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) παγκοσμίως,η Amazon Web Services (AWS), συμφώνησε με τη ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε χθες, να προχωρήσουν από κοινού στην ανάπτυξη Data Center στη Δυτική Μακεδονία.

Η AWS προσφέρει περισσότερες από 200 πλήρεις υπηρεσίες, όπως αποθήκευση δεδομένων, υπολογιστική ισχύ, βάσεις δεδομένων, αναλύσεις , καθώς και προηγμένες λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης. Τα έσοδα της ανήλθαν το 2025 σε 128,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2024.

H πρώτη φάση της επένδυσης που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης μετά τη χθεσινή συμφωνία αφορά την κατασκευή data center ισχύος 300 μεγαβάτ, που υπολογίζεται να φθάσει στα 3,5 δισ. ευρώ από τα οποία η ΔΕΗ προβλέπεται να καλύψει το 1,2 δισ.

Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο εταιρειών προβλέπει τη διερεύνηση της προοπτικής περαιτέρω επέκτασης του στο 1 γιγαβάτ.

Το data center υποστηρίζεται από μονάδες φυσικού αερίου, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά της ΔΕΗ στην περιοχή, δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης, πυκνωτές και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

Ο σχεδιασμός της επένδυσης απαντά και στις ανησυχίες που διατυπώνονται διεθνώς για τις επιπτώσεις της ανάπτυξης data centers στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς προβλέπεται ότι το data center θα τροφοδοτείται από επιπλέον παραγωγικό δυναμικό που κατασκευάζεται για το λόγο αυτό. Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, το data center τεχνητής νοημοσύνης στην Κοζάνη δεν θα έχει καμία επίπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο μεταξύ των δυο επιχειρήσεων προβλέπει τα εξής:

1) Η AWS μισθώνει το Data Center, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών (υπό τους συνήθεις όρους).

2) Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η AWS εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής (ΙΤ).

3) Στην αρχική φάση, το Data Center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η AWS σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του (έως 1 GW), υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς, και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.

4) Η AWS αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) από ανανεώσιμες πηγές (υπό τους συνήθεις όρους), σύμφωνα με τον στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της έως το 2040.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ