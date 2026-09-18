ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Στο “Τ-Center” ο Τέλης Μυστακίδης για το φιλικό με την Παρτίζαν – Δείτε βίντεο

Το «παρών» στο «T-Center» προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του Αντρέα Τρινκιέρι και των παικτών του στον αγώνα με την Παρτίζαν στο πλαίσιο του τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος», δίνει ο Τέλης Μυστακίδης.

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αποτελώντας παράλληλα την πρώτη ελληνική ομάδα, πέρα από τον διοργανωτή Παναθηναϊκό, που παίρνει μέρος στο τουρνουά προς τιμήν του ιστορικού παράγοντα των «πράσινων».

Ο ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ ταξίδεψε στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για επαφές με στελέχη της EuroLeague, στο περιθώριο του Super Cup της διοργάνωσης.

Ο Τέλης Μυστακίδης θα δώσει το «παρών» στα επίσημα του γηπέδου για να παρακολουθήσει την σπουδαία φιλική αναμέτρηση, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Γιάννη Πετμεζά, και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Βαγγέλη Τσακμακά.

Δείτε βίντεο από την άφιξή του: