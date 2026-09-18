Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 18 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου:

1827 Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Ιτέας (Σκάλα Σαλώνων). Ο Άστιγξ, κυβερνήτης του πλοίου «Καρτερία», καταστρέφει τουλάχιστον τρία τουρκικά πλοία και κυριεύει τρία αυστριακά, που προμήθευαν τρόφιμα τους Τούρκους.

1851 Κυκλοφορεί το πρώτο φύλο της εφημερίδας «New York Times».

1924 Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ.

1931 Με Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίτιδα ζώνη.

1946 Η Εντίθ Πιάφ δίνει συναυλία στο «Θέατρο Κοτοπούλη» στην Αθήνα. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χορν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς ανταπόκριση.

2013 Ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φύσσα (Killah P.) στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου» και από τη Χρυσή Αυγή, που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης.

Γεννήσεις

1905 Γκρέτα Γκάρμπο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταφσον, Σουηδή ηθοποιός. (Θαν. 15/4/1990)

1922 Γιάννης Γκιωνάκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 25/8/2002)

Θάνατοι

1783 Λέοναρντ Όιλερ, Ελβετός μαθηματικός, που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Είναι γνωστός για τη φερώνυμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών (1744) και τη φερώνυμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών (1755),ενώ εισήγαγε τα σύμβολα: π, i (για τους φανταστικούς αριθμούς) και Σ (για τα αθροίσματα). Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία, διατυπώνοντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. (Γεν. 15/4/1707)

1970 Τζίμι Χέντριξ, Αμερικανός ρόκερ. (Γεν. 27/11/1942)

2013 Παύλος Φύσσας, Έλληνας μουσικός της ραπ, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Killah P., που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής. (Γεν. 10/4/1979)

Γιορτάζουν

Αριάδνη, Ρωμύλος, Ρωμυλία.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου

Διεθνής Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών

Παγκόσμια Ημέρα Ελέγχου των Υδάτων