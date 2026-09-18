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Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι σήμερα

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Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ καταβάλλονται σε 64.261 δικαιούχους, έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

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