Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι σήμερα
Freepik
THESTIVAL TEAM
Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ καταβάλλονται σε 64.261 δικαιούχους, έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 5.000.000 ευρώ σε 7.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.400.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- “Σήμερα”: Εκτός εκπομπής ο Δημήτρης Οικονόμου – “Έχει βρει έναν σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό” είπε ο Γιάννης Πιτταράς
- Π. Μαρινάκης: Η παραπληροφόρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς να γίνεται πρόσχημα για λογοκρισία
- Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο