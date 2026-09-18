Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι σήμερα

Συνολικά 65.037.607,92 ευρώ καταβάλλονται σε 64.261 δικαιούχους, έως τις 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: