Θεσσαλονίκη: Με συναυλία των Χαΐνηδων επιστρέφει από σήμερα το Φεστιβάλ Τριανδρίας – Τριανδριώτικα 2026

Επιστρέφει από σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Τριανδρίας – Τριανδριώτικα 2026, μια μουσική συνάντηση που υπόσχεται αξέχαστες βραδιές γεμάτες συναίσθημα, χορό και τραγούδι, φέρνοντας στη σκηνή μερικούς από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες.

Το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

18 Σεπτεμβρίου– Οι Χαΐνηδες: Η μοναδική μπάντα-θρύλος έρχεται σε ένα μουσικό ταξίδι από την Κρήτη ως τα πέρατα της οικουμένης. Με πολυφωνίες, αυτοσχεδιασμούς και αξεπέραστη λυρικότητα. Οι Χαΐνηδες υπόσχονται μια μουσική παράσταση όπου «πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, σεληνιασμένοι προφήτες, ριψοκίνδυνοι ταξιδευτές, αλλόκοτοι μάγοι, αλογάρηδες τσιγγάνοι, θαλασσοδαρμένοι κουρσάροι και παιγνιδιάρηδες ληστές τεντώνουν στα άκρα το λευκό πανί του χωροχρόνου. Πάνω σ’ αυτό χορεύει μια σκιά. Η σκιά της αρχέγονης φλόγας της ύπαρξης»

ΥΓ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους».

Ώρα έναρξης 21.00 Γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας, είσοδος ελεύθερη.

Η φιλοσοφίζουσα κολεκτίβα των Χαΐνηδων αποτελείται από τους: Δημήτρη Αποστολάκη – λύρα, τραγούδι Δημήτρη Ζαχαριουδάκη – κιθάρα, τραγούδι Γιώργο Κωνσταντίνου – μπάσο Μιχάλη Γαλάνη – τύμπανα Μιχάλη Νικόπουλο – λαούτο, μαντολίνο, μπουζούκι, τραγούδι Peter Jacques – τρομπέτα, φλικόρνο, κλαρίνο, νέι Αγγελική Σύρκου – τραγούδι.

19 Σεπτεμβρίου – Ο ήχος του χθες, ο χορός του σήμερα – Παραδοσιακή & Λαϊκή Βραδιά: Μια αυθεντική μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Με καταξιωμένους οργανοπαίκτες και ερμηνευτές, τιμάμε τους χορούς και τα τραγούδια του τόπου μας, προσκαλώντας όλους σε ένα ατελείωτο γλέντι. Επιμέλεια: Σάκης Οικονόμου.

Ώρα έναρξης 20.00 Γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας, είσοδος ελεύθερη.

Ώρα 20.00 Παραδοσιακό γλέντι

Κλαρίνο: Λειβαθηνός Διονύσης

Κρουστά: Τσιμπραϊλίδης Σταύρος

Ακορντεόν: Χαμουρούδης Θανάσης

Βιολί: Κώττη Χαριτίνη

Ώρα 21.30 Λαϊκό γλέντι

Τραγούδι: Γιάννης Τζελέπης

Πλήκτρα: Μιχάλης Σαλπικτής

Μπουζούκι: Δημήτρης Παπαδόπουλος

Τύμπανα: Παντελής Λάππας

20 Σεπτεμβρίου – Ο Πάνος Βλάχος: Ο πολυταλαντούχος καλλιτέχνης καταθέτει την ψυχή του στη σκηνή. Μας παρασύρει με τα σατιρικά, κοινωνικά και ερωτικά του τραγούδια, συνδυάζοντας τη δύναμη της αφήγησης, το χιούμορ και τη ροκ ενέργεια σε μια παράσταση-συμμετοχή του κοινού. Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «πληγή έμπνευσης», παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής. Κάθε βραδιά γίνεται μια προσωπική εμπειρία άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.

Επί σκηνής μαζί του: Αλέξανδρος Κούρος: Πλήκτρα Χρήστος Ζαντιώτης: Ηλεκτρική κιθάρα Κώστας Φόρτσας: Πνευστά Ευριπίδης Διονυσιάδης: Μπάσο Φοίβος Άνθης: Τύμπανα Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης.

Παραγωγή: IMAGINART

Φωτογραφίες: Γιώργος Σπανός

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Ώρα έναρξης 21.00 Γήπεδο ΔΑΚ Τριανδρίας, είσοδος ελεύθερη.

Σε συνεργασία: Ελληνική Ένωση Έρευνας και διάσωσης

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, FM 9,58, FM102, ΤV100, FM100

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ενότητας Τριανδρίας – Δήμος Θεσσαλονίκης