Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο Connected We Stand Festival 2026 – Διήμερο εθελοντισμού, κοινωνικής προσφοράς και δράσεων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει και φέτος ενεργά στο πολυθεματικό Connected We Stand Festival – Thessaloniki 2026, που διοργανώνει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με ένα διήμερο αφιερωμένο στον εθελοντισμό, τη νεολαία, την κοινωνική προσφορά και τη συμμετοχή των πολιτών.

Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:30, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, με Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνία των Πολιτών – Εθελοντισμός, Νεολαία και Κοινωνικές Συνέργειες».

Στο επίκεντρο της Ημερίδας θα βρεθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής, δημιουργικής έκφρασης και κοινωνικής ένταξης των νέων, καθώς και η συμβολή του αθλητισμού και του εθελοντισμού στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας παιδιών και εφήβων.

Μια μεγάλη γιορτή εθελοντισμού στη Νέα Παραλία.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση μεταφέρεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον χώρο μεταξύ του Αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αγάλματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Συναυλίες, μουσική, χορευτικά δρώμενα, workshops, εκθέσεις, συζητήσεις και αθλητικές δραστηριότητες συνθέτουν μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή για τον εθελοντισμό και την κοινωνία των πολιτών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στη φετινή διοργάνωση μέσω της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας και του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου.

Στα περίπτερα του Δήμου, δίπλα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις και τα προγράμματα των υπηρεσιών του Δήμου και να συμμετάσχουν σε ειδικά διαμορφωμένες δραστηριότητες.

Αθλητικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού θα παρέχονται πληροφορίες για τα προγράμματα άθλησης και τις αθλητικές διοργανώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σε συνεργασία με την Ένωση Πετοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Ε.Σ.Θ.), τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν Street Volley και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε βολές Μίνι Μπάσκετ.

Στις 18:00, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων και τα σωματεία της, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το ski, το freestyle snowboard και τη χιονοδρομία, συμμετέχοντας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προσομοίωσης υπό την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών.

Την ίδια ώρα, στο Κεντρικό Stage, η αγωνιστική ομάδα της Σχολής Χορού Off Balance Dance Studio θα παρουσιάσει χορούς Latin, ενώ οι Α.Σ. Μακεδόνες Κορδελιού Ευόσμου – Gymnastics και Α.Ο. Άτλας Δήμου Δέλτα θα παρουσιάσουν πρόγραμμα που συνδυάζει χορό και ακροβατικά.

Στη σκηνή θα βρεθεί επίσης το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας.

Ενημέρωση για τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου

Στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις δομές και τα προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Υπνωτήριο, το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, το Κέντρο Κοινότητας, το Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο για Άτομα με Αναπηρία, το Δίκτυο Μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ», το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

Μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών και δράσεων με έμφαση στην κοινωνική προστασία, την αλληλεγγύη, την ισότιμη συμμετοχή, την προσβασιμότητα και την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Θεατροπαιδαγωγικό workshop από το Βαφοπούλειο.

Στο φεστιβάλ συμμετέχει και το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, με θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των παιδιών, σε συνεργασία με την εταιρεία Θεάτρου True Story.

Το workshop απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών και θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 17:40, στο Kids Corner.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο περίπτερο του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου στο φεστιβάλ.