Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός “Αγία Σοφία” – Εκκενώθηκε λόγω καπνών

Συναγερμός σήμανε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (17/9), όταν εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του σταθμού «Αγία Σοφία» του Μετρό της πόλης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΗΕΜΑ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 00:25 της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρασφάλειας και τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ο σταθμός εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παράλληλα, η λειτουργία του Μετρό αναδιαμορφώθηκε ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Τι έδειξε ο έλεγχος

Από τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησαν τεχνικά συνεργεία του Μετρό μαζί με την Πυροσβεστική διαπιστώθηκε ότι οι καπνοί προκλήθηκαν από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης, ο οποίος βρισκόταν σε τεχνικό χώρο του σταθμού.

Ο σταθμός «Αγίας Σοφίας» θα παραμείνει προσωρινά κλειστός έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, καθώς και οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας.