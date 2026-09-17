MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη αρκούδα εμφανίστηκε στην Αισύμη Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης μετά την εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Αισύμης – Λεπτοκαρυάς, καλώντας όσους κινούνται στην περιοχή να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση του ζώου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια μεγάλη αρκούδα εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει κινητοποίηση και αυξημένη επιφυλακή, ιδιαίτερα μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στο βουνό.

«Μεγάλη προσοχή στους συναδέλφους κυνηγούς καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στην περιοχή Αισύμης-Λεπτοκαρυάς καθώς πριν από λίγο εθεάθη μεγάλη αρκούδα», αναφέρει η σχετική ανάρτηση στο Facebook.

Η ανάρτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στο Facebook συνοδεύεται από χάρτη με το σημείο όπου καταγράφηκε η παρουσία της αρκούδας.

Αλεξανδρούπολη Αρκούδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Ο “Μάρκος” από το “Ευτυχισμένοι Μαζί” αποκάλυψε πόσα λεφτά έπαιρνε ανά επεισόδιο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Θρίλερ με τον 3χρονο Νόα στη Βρετανία, βρέθηκε σορός παιδιού σε λίμνη κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Λονδίνο: Νεκρός ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας – Η σορός του εντοπίστηκε στο διαμέρισμά του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο με μαχαίρωμα στο κέντρο της πόλης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover – Σε ποιο σημείο, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από την Αθήνα – Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”