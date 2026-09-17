Υπνοθεραπευτής για την υπόθεση Μαζωνάκη: Αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών – Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για το επάγγελμά μου

«Ανθρωποφαγία» καταγγέλλει ο υπνοθεραπευτής που βρίσκεται, τις τελευταίες ώρες, στο επίκεντρο της έρευνας γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς φέρεται να ήταν ο άνθρωπος στον οποίο η γιατρός Ιωάννα Γάκα είχε στείλει φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στο Κολωνάκι.

Με ανάρτησή του, ο ίδιος αναφέρει ότι δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι του και επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση, πριν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών.

Παράλληλα, απαντά στις αναφορές για την επαγγελματική του ιδιότητα, παραθέτοντας το πλαίσιο που, όπως υποστηρίζει, ισχύει για την υπνοθεραπεία.

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο ούτε καθορισμένες εκπαιδευτικές προδιαγραφές για τη θεωρία, την πρακτική και τις εφαρμογές της ύπνωσης, ενώ επικαλείται τη νομοθεσία και τους επαγγελματικούς ορισμούς που ισχύουν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Αυτή η ανθρωποφαγία που έχω υποστεί αυτές τις ώρες είναι τουλάχιστον βιασμός. Προσπαθώ να μπω στο σπίτι μου και περιστοιχίζεται από ρεπόρτερ. Δήλωσα ότι δεν έχω κάτι να πω για την υπόθεση Μαζωνάκη αν δεν ολοκληρωθεί το έργο των ανακριτικών αρχών.

Πως αλλιώς να το τονίσω;

Εδώ είναι το νομικό καθεστώς που αφορά στο επάγγελμα μου και να αναιρέστε τα περί κομπογιαννιτών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Από την νομοθεσία που ισχύει στις ΗΠΑ και σ’ άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτουν τα εξής:

«Υπνοθεραπευτής είναι αυτός που επιφέρει ένα επίπεδο ύπνωσης στους θεραπευόμενους του για να δημιουργήσει θετικά κίνητρα ή να βελτιώσει τα πρότυπα συμπεριφοράς. Συνδιαλέγεται με τον θεραπευόμενο για να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος. Προετοιμάζει την θεραπευόμενη για την διαδικασία της ύπνωσης με το να εξηγεί πως λειτουργεί ή ύπνωση και τι θα βιώσει κατά τη διαρκειά της. Εξετάζει τους θεραπευόμενους του αξιοποιώντας κάποια τεστ για να διαπιστώσει το βαθμό φυσικής και συναισθηματικής δεκτικότητας στις υποβολές. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες υπνωτικές τεχνικές επαγωγής για να επιφέρει την ύπνωση βασισμένος στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των τεστ και την ανάλυση του προβλήματος των. Μπορεί επίσης να εκπαιδεύει τους θεραπευόμενους σε τεχνικές αυτούπνωσης».

Dictionary of Occupational Titles by the U.S. Department of Labor. Κατοχυρωμένος τίτλος από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.