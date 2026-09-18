Ρούλα Κορομηλά: Το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι

Η Ρούλα Κορομηλά έκανε μια προσωπική αναδρομή στο παρελθόν μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, το βράδυ της Πέμπτης (17/9), δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της από την εποχή που ήταν λίγο πάνω από 20 ετών, όταν ακόμη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό.

Λίγες ημέρες μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη θλίψη που προκαλεί η «σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε», αλλά και στο πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι η ζωή.

Μέσα από τη φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια, γύρισε τον χρόνο πίσω και μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δική της διαδρομή και όσα θεωρεί σημαντικά στη ζωή.

«Όταν όλα γύρω μας κινούνται ανατρεπτικά και με γρήγορους ρυθμούς το μυαλό μου πολλές φορές αναζητά και νοσταλγεί την ηρεμία στα παλιά. Ίσως βέβαια να φταίει ο προβληματισμός και η θλίψη για το πόσο εφήμερη και απρόβλεπτη είναι η ζωή βλέποντας με πόνο καρδιάς και τη σύντομη διαδρομή νέων ανθρώπων που αγαπήσαμε.

Ευαισθητοποιείσαι, αναθεωρείς και συνειδητοποιείς ξανά πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένιωσα την ανάγκη να γυρίσω τον χρόνο πολύ πίσω και να μοιραστώ αυτή τη φωτογραφία κάπου στα 20 και κάτι… Τότε που δεν με ήξερε κανείς.

Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι. Γιατί μέσα από δυσκολίες, σκαμπανεβάσματα και ανηφόρες δεν έχασα την ανθρωπιά μου και το μεγαλύτερό μου κατόρθωμα είναι ότι δεν πρόδωσα εκείνο το κορίτσι.

Έσφιξα τα δόντια μου, κράτησα τη δύναμή μου και πολλές φορές επέλεξα τη δύναμη της σιωπής, τον σεβασμό προς όλους και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Αυτή η ζωή είναι μικρή. Όταν κάποια στιγμή αποχωρήσουμε το μόνο που θα έχει σημασία, το μόνο που θα έχουμε αφήσει πίσω μας είναι η ζεστασιά που θα αισθάνεται κάποιος όταν προφέρουν το όνομά μας.

Με την καρδιά γεμάτη για τη διαδρομή και ευγνώμων για το πριν και το τώρα… Ας αγαπάμε, ας σεβόμαστε και ας αφήσουμε όμορφες αναμνήσεις στις καρδιές των ανθρώπων που αγγίξαμε… Η καλοσύνη και η αγάπη φωτίζει και το πιο βαθύ σκοτάδι γύρω μας. Νομίζω.

Θα ήθελα πολύ να ξέρω εσείς τι κρατάτε ως φυλαχτό στις δικές σας ανηφόρες…» έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.