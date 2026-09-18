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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 50χρονος πέταξε παράνομα ξύλινες πόρτες και μπαλκονόπορτες σε περιοχή της Θέρμης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δικογραφία σε βάρος ενός 50χρονου άνδρα σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο προαναφερόμενος, το πρωί της πρωινές ώρες της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026 στο Νέο Ρύσιο προέβη, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη του φορτίου του οχήματος του, που περιλάμβανε παλιές ξύλινες πόρτες, ξύλινες μπαλκονόπορτες και ξύλινα κομμάτια διαφόρων διαστάσεων.

Αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας ήταν η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων, με μεταβολή της φυσικής μορφολογίας του εδάφους, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

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