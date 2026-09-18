Ρούλα Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας – Στηριζόταν σε μπαστούνι – Δείτε φωτο

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η Ρούλα Πισπιρίγκου, για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η κατηγορούμενη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν από τις 9:00 το πρωί με όχημα μεταγωγών από τις φυλακές, από το οποίο εξήλθε κρατώντας βοηθητικό μπαστούνι.

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Πάρα ταύτα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και για σήμερα αίτημα αναβολής.

Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας. Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.