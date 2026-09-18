Η επιστολή Παπαγεωργόπουλου στον Κ. Μητσοτάκη: “Εξιλαστήριο θύμα, κακοδικία και σκευωρία εις βάρος μου”

Με ανοιχτή επιστολή -όπως είχε ενημερώσει ο ίδιος- απευθύνθηκε προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία του Αρείου Πάγου, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, επιμένοντας στον ισχυρισμό πως η καταδίκη του για την υπεξαίρεση στα ταμεία του Δήμου ήταν αποτέλεσμα σκευωρίας.

Σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Παπαγεωργόπουλος αποκαλύπτει -όπως γράφει- την περίληψη του περιεχομένου αυτής της επιστολής.

Η ανάρτηση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου

ΠΟΛΛΟΙ ΜΕ ΡΩΤΟΥΝ τι έγραφα στην ανοικτή επιστολή που απηύθυνα προ 20ημέρου στον κ. Πρωθυπουργό και την Ηγεσία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Για τον λόγο αυτό επανέρχομαι με περίληψη της επιστολής μου:

«Κύριε Πρωθυπουργέ

Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαι θύμα ΣΚΕΥΩΡΙΑΣ και θύμα ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ, όπως παρακάτω θα σας αποδείξω!

Η οδυνηρή εις βάρος μου απόφαση είναι η υπ αριθ. 469 της 14ης Ιουνίου 2018 του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ!

Στις σελίδες 196 και 197 η απόφαση αυτή αναφέρεται στον λογαριασμό (1542859) του Δημοτικού μου Συνδυασμού, ο οποίος είχε μόλις 10 καταθέσεις σε 7 χρόνια, συνολικού ύψους 266.883 ευρώ μαζί με τους τόκους, που Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη έκρινε νομιμότατο και ο οποίος είχε διεύθυνση τον Δήμο Θεσσαλονίκης(!) όπου και τα γραφεία όλων των Συνδυασμών και με τον οποίο λογαριασμό στηρίξαμε τρεις νικηφόρες εκλογικές αναμετρήσεις!

Αυτόν τον λογαριασμό ενοχοποίησε ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ και για να με καταδικάσει ισχυρίσθηκε το ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΟ, το οποίο μάλιστα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καν στην δικογραφία, ότι :

«Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ, ΣΤΟ ΟΤΙ ΜΠΗΚΑΝ 17.000.000 ευρώ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (1542859 Τρ. Πειραιώς, σελ.73)»! Μέγα ΨΕΜΑ!

Απευθύνθηκα αμέσως στην Τράπεζα Πειραιώς η οποία μου απάντησε εγγράφως ότι :

«ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ 1542859 ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΣΤΕ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΙΣΤΩΣΗ 17.000.000 ευρώ ΜΕ ΜΙΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ»! Και εν συνεχεία ο λογαριασμός των 266.883 € !

Βόμβα! Πουθενά τα 17.000.000 ευρώ του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ!

Η εις βάρος του επί 12ετία Δημάρχου Θεσσαλονίκης κακοδικία, είχε αποκαλυφθεί πλήρως!

Εξιλαστήριο θύμα ο Παπαγεωργόπουλος! Από το 2018!

Συγχρόνως Κύριε Πρωθυπουργέ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, την 15/2/2021, σε απάντηση της σε σχετικό ερώτημα του «Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ (σελ. 23) ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΨΕΥΔΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΠΕΡΙ 17.000.000 ευρώ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ και υπογράμμισε ότι στον λογαριασμό του Συνδυασμού μου είχαν σε 7 χρόνια κατατεθεί μόλις 259.791 €, ή 266.883 με τους τόκους ! Πλήρης η δικαίωση μου!

Εκτός βέβαια από την δική σας ενημέρωση για να έχετε πλήρη γνώση της περιπέτειας μου, παρακαλώ μετά την παραπάνω αποκάλυψη και συγχρόνως καταγγελία, να ζητήσουν ενημέρωση και ο σεβαστός νέος Εισαγγελέας και ο σεβαστός νέος Πρόεδρος του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

Όταν διαπιστώσουν ότι πράγματι υπήρξε μία τελείως άδικη εις βάρος μου απόφαση από πλευράς Δικαιοσύνης, πιστεύω ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΊ ΣΩΣΤΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Βασίλης Παπαγεωργόπουλος