Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις

Η Ρωσία βομβάρδισε κατά την διάρκεια της νύχτας με πυραύλους και drones το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις, ενώ η γειτονική Πολωνία που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά από μία ρωσική επίθεση κατά την διάρκεια της ημέρας στην δυτική Ουκρανία, ανέφεραν σήμερα αξιωματούχοι.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μετά από επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενός σημαντικού νομοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων εναντίον της Μόσχας.

Σειρήνες ήχησαν σήμερα στην ανατολική Πολωνία και δύο πολωνικά αεροδρόμια ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με τις πολωνικές και ουκρανικές αρχές.

«Μια μαζική επίθεση στο δυτικό τμήμα της Ουκρανίας — πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα — μόλις έληξε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πολωνικός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν καταγράφηκε καμία παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου και ότι τα στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις τους. Τα αεροδρόμια του Ρζέσοφ και του Λούμπλιν άνοιξαν ξανά μετά το προσωρινό κλείσιμό τους.

Επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Στην χθεσινή ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι κρουζ «Oniks» κατά πλοίων, βαλλιστικοί πύραυλοι, τέσσερις πύραυλοι κρουζ και σχεδόν 160 drones, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ο αριθμός τους ούτε αν αναχαιτίστηκε κάποιος από τους πιο βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας υπέστησαν ζημιές. Στο Κίεβο, ο ήχος των συναγερμών αεροπορικής επιδρομής και ο βόμβος των συστημάτων αεροπορικής άμυνας ακούγονταν όλη τη νύχτα, ενώ σήμερα ακούστηκαν εκρήξεις.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι 20 άτομα τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα.

Ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με drone εναντίον πλοίου υπό σημαία της Τανζανίας που κατευθυνόταν προς ένα ουκρανικό λιμάνι προκάλεσε τον θάνατο του πλοιάρχου και τον τραυματισμό τριών μελών του πληρώματος , σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας.

Έξι άτομα τραυματίστηκαν στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα και τρία στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία επιτέθηκε για τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα σε εργοστάσιο που ανήκει στη Metinvest, τη μεγαλύτερη χαλυβουργία της Ουκρανίας.

Κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο εξοπλισμός της Kyivstar, της μεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επιθέσεως στην περιοχή του Κιέβου. Η εταιρεία δήλωσε ότι συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες και ότι κανένας υπάλληλος δεν τραυματίστηκε

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία είχε επίσης επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες Σούμι και Οδησσού και ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί σε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας. Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία αργότερα κατασβέστηκε.