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Άτομο έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αρχείου Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ένα άτομο έπεσε από τα Ενετικά Τείχη το απόγευμα της Πέμπτης 17/9 στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε στο Κομμένο Μπεντένι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας.

Το άτομο διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της πτώσης ούτε για την κατάσταση της υγείας του.

Ηράκλειο

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