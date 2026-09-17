Άτομο έπεσε από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Αρχείου Intime
THESTIVAL TEAM
Ένα άτομο έπεσε από τα Ενετικά Τείχη το απόγευμα της Πέμπτης 17/9 στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το περιστατικό σημειώθηκε στο Κομμένο Μπεντένι.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας.
Το άτομο διακομίστηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ενώ προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες της πτώσης ούτε για την κατάσταση της υγείας του.