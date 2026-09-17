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ΠΑΟΚ: Ο Αναστάσιος Τζήκας σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και του ΔΣ της ΠΑΕ

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Καθήκοντα συμβούλου του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναλαμβάνει ο Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ”.

Ο κ. Τζήκας διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος της ΔΕΘ- Helexpo. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, “αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού”.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Αναστάσιος Τζήκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της “Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ”, αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη και του διοικητικού συμβουλίου σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Τζήκα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του».

ΠΑΟΚ

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