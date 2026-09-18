Αλλαγή ώρας: Ποια Κυριακή γυρνάμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (25/10), νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα αλλάξει φέτος η ώρα και θα μας εξασφαλίσει μια έξτρα ώρα ύπνου.

Όπως κάθε χρόνο, με την αλλαγή στη χειμερινή ώρα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω.

Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Επειδή ο Οκτώβριος του 2026 τελειώνει ημέρα Σαββατοκύριακου, η τελευταία Κυριακή πέφτει στις 25 Οκτωβρίου, που είναι η νωρίτερη δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή.

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείξουν 02:00. Από εκείνη την ημέρα, το πρωινό φως θα εμφανίζεται νωρίτερα, ενώ όσο προχωρά ο χειμώνας η νύχτα θα έρχεται όλο και πιο γρήγορα.

Πώς καθιερώθηκε η αλλαγή ώρας

Η θερινή ώρα, Daylight Saving Time, DST, επί το αγγλικότερον, είναι η αλλαγή της ώρας που ένα κράτος διαλέγει να υιοθετήσει για ένα χρονικό διάστημα του έτους.

Η αλλαγή αυτή γενικά είναι κατά μία ώρα μπροστά από την ηλιακή ώρα. Βασίζεται σε ένα σύστημα που σκοπό έχει την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Υπογραμμίζεται ότι το τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού που επιλέγει να γυρίζει τους δείκτες των ρολογιών του κάθε έξι μήνες, καθώς σχεδόν όλες οι Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες δεν συμμετέχουν.

Η ιδέα αποδίδεται στον Βενιαμίν Φραγκλίνο το πολύ μακρινό 1784 ώστε να υπάρχει διαθέσιμο περισσότερο φυσικό φως κατά τους θερινούς μήνες.

Έναν αιώνα αργότερα υποστήριξε την πρόταση αυτή ο Γουίλιαμ Γουίλετ, ένας Βρετανός επιχειρηματίας που ασχολούνταν με την οικοδομή. Ο Γουίλετ μάλιστα είχε αρθρογραφήσει για το θέμα το 1907 με τίτλο Waste of Daylight, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πείσει την Βρετανική κυβέρνηση.

Η τρέχουσα αλλαγή της ώρας, όπως τη γνωρίζουμε δηλαδή σήμερα, βασίστηκε στην πιο επιστημονική προσέγγιση του Νεοζηλανδού εντοµολόγου, Τζορτζ Χάντσον. Ο ίδιος παρατήρησε ότι η μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας τους μήνες του καλοκαιριού τον βοηθούσε να συλλέξει περισσότερα έντοµα. Έτσι, έκανε τη σχετική πρόταση το 1895.