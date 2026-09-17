Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν παίζω για οικονομικά οφέλη στο Davis Cup, νιώθω σαν εθελοντής για την πατρίδα μου

Η Εθνική ομάδα τένις βρίσκεται στο Κόσιτσε με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στους Qualifiers του Davis Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι κανονικά στο ρόστερ της.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε ενόψει του Davis Cup τόνισε ότι βρίσκεται εκεί μόνο για την πατρίδα του και όχι για οικονομικά οφέλη. Ανέφερε μάλιστα, ότι νιώθει σαν εθελοντής για την Ελλάδα.

Η ομάδα που θα επικρατήσει στη μάχη της Ελλάδας με τη Σλοβακία θα προκριθεί στον 1ο προκριματικό γύρο του Davis Cup για το 2027, ενώ ο ηττημένος θα διεκδικήσει την παραμονή του στο World Group I μέσω των πλέι οφ.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά:

Για τον αγώνα με τη Σλοβακία: «Αν και για τους Σλοβάκους ίσως να μην εκλαμβάνεται έτσι, για εμάς η συνάντηση αυτή έχει καθαρά τον χαρακτήρα της ρεβάνς. Θέλουμε να αλλάξουμε την τροπή των πραγμάτων. Αυτό που συνέβη στην Αθήνα μας πείσμωσε. Είμαστε αποφασισμένοι να τα δώσουμε όλα μέσα στο κορτ και πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον αυτής της ομάδας ανήκει στις κορυφαίες διοργανώσεις».

Για την επιλογή της χωμάτινης επιφάνειας: «Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, καθώς δεν περίμενα χωμάτινο γήπεδο αυτή την περίοδο. Λατρεύω τη μετάβαση στο χώμα. Η ταχύτητα του γηπέδου στο Κόσιτσε δίνει τον απαραίτητο χρόνο για τη διαμόρφωση των χτυπημάτων, αλλά το κλειδί βρίσκεται στη νοοτροπία. Είμαι έτοιμος ψυχολογικά να παλέψω όσο χρειαστεί, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει αγώνα 10 ωρών».

Για τον αντίπαλό του Άλεξ Μόλκαν: «Γνωρίζω πολύ καλά τις δυνατότητές του, ειδικά απέναντι σε παίκτες που βρίσκονται ψηλότερα στην κατάταξη. Δεν περιμένω εύκολες στιγμές, αλλά η προσοχή μου είναι στραμμένη στη δική μου προετοιμασία και φυσική κατάσταση. Με πνεύμα συνεργασίας και καλή διάθεση, μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο».

Για την πορεία και την εξέλιξη του Στέφανου Σακελλαρίδη: «Η εξέλιξη του Στέφανου μου προσφέρει μεγάλη ηρεμία. Πλέον η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τους δικούς μου ώμους, αλλά μοιράζεται. Είναι τεράστιο πλεονέκτημα να έχεις δίπλα σου έναν αθλητή στον οποίο μπορείς να βασιστείς, με προοπτική να καθιερωθεί στο Top 100 και με τεράστιο πάθος για την εθνική φανέλα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια δεμένη ομάδα που αλληλοσυμπληρώνεται υποδειγματικά».

Για τον λόγο που αγωνίζεται για την Ελλάδα και το μοναδικό του κίνητρο: «Βρίσκομαι εδώ αποκλειστικά από αγνό πάθος. Δεν παίζω στο Davis Cup για οικονομικά οφέλη, νιώθω σαν εθελοντής που προσφέρει στην πατρίδα του. Είμαι περήφανος για την καταγωγή μου και το μόνο που ονειρεύομαι είναι να δω την Ελλάδα μια μέρα ανάμεσα στις 16 κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη».