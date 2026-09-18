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Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

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Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

-Από τις 8:00πμ έως τις 12:00μμ στον Δήμο Παύλου Μελά και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην Σταυρούπολη, επί τμήματος της οδού Ακαδήμου, από την συμβολή της με την ΑΛ. ΜΑΞΟΥΡΑ έως την συμβολή της με την ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ καθώς και σε τμήμα της ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ στην συμβολή της με την ΑΚΑΔΗΜΟΥ.

Από τις 8:00πμ έως τις 2:30μμ στον Δήμο Δέλτα και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των ΜΑΛΓΑΡΩΝ, στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, από το ύψος της ΕΙΣΟΔΟΥ Νο 18 (ΜΑΛΓΑΡΑ) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ μέχρι και την συμβολή της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

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