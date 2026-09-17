Σταμάτης Κραουνάκης: Εγώ ξέρω πότε θα πεθάνω και μάλλον όταν το νιώσω θα το βουλώσω

Ο Σταμάτης Κραουνάκης βρέθηκε καλεσμένος στο «Studio στις 3» το μεσημέρι της Πέμπτης και, μεταξύ άλλων, μίλησε με συγκίνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε συνομιλήσει μαζί του για μία ώρα μόλις την προηγούμενη ημέρα, ενώ στη συνέχεια έκανε μια αναφορά και στο δικό του τέλος που προκάλεσε αμηχανία στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Μου έσπασε η καρδιά. Μου έσπασε η καρδιά γιατί την προηγούμενη μέρα μιλάγαμε μια ώρα κανονικά. Και όταν έπεσε η είδηση την επόμενη, καταρχήν έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα καθόλου. “Έλα ντε, ψέματα λέτε”. Θέλω να πω κάτι γι’ αυτό. Καμιά φορά διαλέγουμε μόνοι μας τον δρόμο. Αυτό», ανέφερε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Στη συνέχεια και ενώ οι παρουσιαστές ετοιμάζονταν να ολοκληρώσουν τη συζήτηση, ο ίδιος αιφνιδίασε τους πάντες με μια προσωπική αναφορά στον θάνατό του.

«Εγώ ξέρω πότε θα πεθάνω και μάλλον όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω», είπε, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να αντιδρά αμέσως: «Όχι, μην μας λες τέτοια. Ούτε δυσοίωνα ούτε τέτοια πράγματα».

«Ελπίζουμε ότι θα είναι πολλά, πολλά, πολλά χρόνια ακόμα», πρόσθεσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου.

«Ε, όχι να μην μπορώ να συμπεριφερθώ. Εντάξει, όσο ακόμα περπατάνε τα πόδια μου και η καρδιά μου τραγουδάει, είμαι εντάξει», κατέληξε ο Σταμάτης Κραουνάκης.