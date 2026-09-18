Πρ. Εργαζομένων ΕΚΑΒ: Βρήκαν τον Μαζωνάκη σε ημικαθιστή θέση και όχι σε οριζόντια όπως πρέπει για την ΚΑΡΠΑ

Σοβαρά ερωτήματα και σκιές γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης εγείρουν οι αποκαλύψεις του προέδρου του σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργου Μαθιόπουλου, στο ΕΡΤnews. Όπως καταγγέλλει, καταγράφηκαν σημαντικές παραλείψεις από την πλευρά των ιδιωτών γιατρών του ιατρείου, τόσο κατά τις προσπάθειες αναζωογόνησης όσο και κατά τη διαδικασία παράδοσης του ασθενούς στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλο, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη σε ημικαθιστή θέση πάνω σε ρυθμιζόμενο φορείο και όχι σε οριζόντια, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) να διενεργείται λανθασμένα από το προσωπικό του ιατρείου. Παράλληλα, επισήμανε πως η ΚΑΡΠΑ γινόταν μόνο με το ένα χέρι. Οι διασώστες τοποθέτησαν αμέσως τον ασθενή στην κατάλληλη οριζόντια θέση και εφάρμοσαν τρεις πλήρεις κύκλους ΚΑΡΠΑ. Καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την επείγουσα μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο «Ελπίς».

Παράλληλα, έντονος προβληματισμός επικρατεί σχετικά με τη χορήγηση ανδρεναλίνης. Οι γιατροί του ιατρείου ισχυρίστηκαν στους διασώστες ότι προχώρησαν σε ενδοφλέβια χορήγηση αδρεναλίνης, ενώ δήλωσαν πως θα προέβαιναν σε δεύτερη δόση με αραιωμένο διάλυμα. Ωστόσο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν διαπίστωσε οπτικά την ύπαρξη αδρεναλίνης στη σύριγγα, ενώ οι γιατροί δεν παρείχαν καμία ουσιαστική απάντηση ή πλήρες ιατρικό ιστορικό στα επίμονα ερωτήματα των διασωστών σχετικά με τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Αξιοσημείωτη είναι και η στάση του γιατρού του ιατρείου κατά τη μετακομιδή. Παρότι αρχικά κατέβηκε μαζί με τους διασώστες και τον ασθενή προς το ασθενοφόρο, μόλις ενημερώθηκε από το κέντρο επιχειρήσεων ότι η διακομιδή θα γίνει στο πλησιέστερο νοσοκομείο «Ελπίς», επέστρεψε στο ιατρείο του και αρνήθηκε να ακολουθήσει. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αναχώρησε άμεσα, καθώς τα χρονικά περιθώρια ήταν οριακά.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν περί ευθυνών των διασωστών του ΕΚΑΒ. Όπως υπογράμμισε, από τη στιγμή που οι ίδιοι οι ιδιώτες γιατροί δήλωσαν ότι χορήγησαν δύο φορές αδρεναλίνη ενδοφλέβια, ενέργεια που γίνεται σε περιπτώσεις ανακοπής, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός τους ότι ο ασθενής δεν είχε υποστεί ανακοπή και ήταν ζωντανός, ούτε συνάδουν μεταξύ τους οι θέσεις που διατυπώθηκαν στις καταθέσεις τους.

Τέλος, ο κ. Μαθιόπουλος επιβεβαίωσε ότι οι εμπλεκόμενοι διασώστες έχουν ήδη κληθεί από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να δώσουν αναλυτικές καταθέσεις για όλα όσα διαδραματίστηκαν στο ιατρείο και κατά τη διακομιδή.