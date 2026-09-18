MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Η Κριστίν Λαγκάρντ επιβεβαιώνει την αποχώρησή της μέσα στο 2027

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ άφησε σήμερα ανοικτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της, απαντώντας «θα δούμε» όταν ρωτήθηκε εάν θα παραμείνει στη θέση αυτή έως το τέλος της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

«Φεύγω το 2027», δήλωσε η Λαγκάρντ στο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις φήμες περί πρόωρης παραίτησής της που επιμένουν να κυκλοφορούν στο μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.

Σε ερώτηση για το εάν αυτό σημαίνει τον Οκτώβριο του 2027, η Λαγκάρντ απάντησε: «Θα δούμε».

«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι ανεξάρτητα από τον χρόνο, αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως αρμόζει», πρόσθεσε.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters αυτή την εβδομάδα ότι η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ ως διάδοχο της Λαγκάρντ στο πλαίσιο συμφωνίας βάσει της οποίας Γάλλος υποψήφιος θα επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου.

Κριστίν Λαγκάρντ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Η κυβέρνηση αποφάσισε μείωση φόρων στα καύσιμα και πλαφόν στις τιμές

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Εξαντλημένος γύπας σε αυλή σπιτιού στο Ηράκλειο Κρήτης – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Θηρίο για Γιώργο Μαζωνάκη: Οι άνθρωποι έχουν να πουν πολύ καλά λόγια, αρκεί να πεθάνεις πρώτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Θα ανακοινώσουμε εργαλεία με τα οποία ο πολίτης θα ελέγχει το ιδιωτικό ιατρείο πριν το επισκεφθεί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δρυμιώτης: “Η ΝΔ θα μπορούσε να πάρει 37% εύκολα στις εκλογές και να έχει και αυτοδυναμία” – Τι εκτίμησε για Σαμαρά και Τσίπρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Φιλική ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα για τον Άρη