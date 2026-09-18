ΕΛ.Α.Σ.: Στη δημοσιότητα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος

Στη δημοσιότητα τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του κόμματος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ΕΛΑΣ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης donations.myelas.gr.

Σύμφωνα με το κόμμα, οι οικονομικές συνεισφορές, ανεξαρτήτως ύψους, θα διατεθούν για τη στήριξη των παρεμβάσεων και των δράσεών του, καθώς και για τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος.

Η ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για το συνολικό ποσό των δωρεών που συγκεντρώνει το κόμμα.

«Η διαπλοκή απαιτεί πολλά από τους λίγους, εμείς αρκούμαστε στα λίγα από τους πολλούς», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος για μια προσπάθεια που βασίζεται στη διαφάνεια και την οικονομική ανεξαρτησία.

«Στην ΕΛΑΣ όλα είναι στο φως», καταλήγει το κόμμα.

Χατζηγιαννάκης: «Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς»

Σε δήλωσή του, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ανέφερε ότι από τις 25 Ιουνίου το κόμμα διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο, όπως υποστήριξε, έχουν ήδη συνεισφέρει χιλιάδες μέλη και φίλοι της παράταξης.

«Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο. Εκατοντάδες εθελοντές συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας καθημερινά», σημείωσε.

Ο κ. Χατζηγιαννάκης τόνισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. επέλεξε «συνειδητά να μη στηριχθεί σε κρατική χρηματοδότηση, αλλά ούτε και σε «αδιαφανείς πηγές».

Όπως ανέφερε, από σήμερα, τόσο στην πλατφόρμα myELAS όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος, θα υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για τα ποσά που εισέρχονται στα ταμεία του.

«Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.