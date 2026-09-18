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Στο Αυτόφωρο η θεία του Τσιτσιπά για την επίθεση των σκύλων στη Βάρη – Της ασκήθηκε ποινική δίωξη

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Ποινική δίωξη σε βάρος της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά άσκησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, μετά το σοβαρό περιστατικό με την επίθεση σκύλων της οικογένειας στη Βάρη.

Σημειώνεται πως από την επίθεση των σκύλων τρεις πολίτες τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος της γυναίκας ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα για: πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, αλλά και για μη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή διαφυγής των ζώων συντροφιάς.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Υπενθυμίζεται ότι η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την επίθεση των σκύλων.

Επίθεση σκύλου Στέφανος Τσιτσιπάς

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