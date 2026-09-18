Ν. Παππάς: Με 9 δισ. πλεόνασμα ως τον Ιούλιο, δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους, μόνο επιδοτούν την ακρίβεια

«Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Και τώρα υπόσχεται να τον χρησιμοποιήσει για να επιδοτήσει την ακρίβεια που η ίδια δημιουργεί», υπογραμμίζει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς σε σημερινή του δήλωση αναφορικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Η προπαγάνδα του “ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τα 2,2 δισ. ευρώ” κατέρρευσε. Το πρωτογενές πλεόνασμα βρίσκεται, όπως και πέρυσι, στα 9 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο. Καμία ευρωπαϊκή απαγόρευση δεν υπάρχει για τη μείωση των έμμεσων φόρων. Όμως επιμένουν απλά να επιδοτούν την ακρίβεια», τονίζει ο Ν. Παππάς και καταλήγει:

«Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι αναγκαίες και απολύτως εφικτές».