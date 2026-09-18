Κοζάνη: Βαρύ πένθος στο σχολείο μετά τον θάνατο της 16χρονης – Σήμερα το απόγευμα η κηδεία

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Κοζάνη ο θάνατος της 16χρονης μαθήτριας μέσα στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (17/9), μέσα στις τουαλέτες του σχολείου, όπου εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της την ανήλικη.

Σύμφωνα με το kozanimedia, στη σχολική μονάδα βρέθηκαν σήμερα ψυχολόγοι, μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη διεύθυνση και τους καθηγητές να προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά, στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν πως όποιος-όποια ζητήσει και χρειαστεί ψυχολόγο, από την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στη διάθεσή τους.

Η διεύθυνση του σχολείου αποφάσισε δύο ώρες μετά την έναρξη του ωραρίου μαθημάτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης, να μη γίνουν μαθήματα και τα παιδιά επέστρεψαν στα σπίτια τους, σε μια απόλυτα δικαιολογημένη κίνηση.

Η κηδεία της άτυχης 16χρονης θα τελεστεί σήμερα, Παραασκευή, στις 5 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.