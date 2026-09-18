Θ. Βασιλακόπουλος: Μόλις 5 με 6 λεπτά το παράθυρο ζωής στην ανακοπή – Εφάλτηριο για ελέγχους το τραγικό συμβάν

Τα 5 με 6 λεπτά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος υποστεί ανακοπή αποτελούν το πλέον κρίσιμο χρονικό παράθυρο για την επιβίωση και την πλήρη λειτουργική επαναφορά του, όπως προειδοποίησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογράμμισε ότι εάν κάποιος μείνει χωρίς αιματική κυκλοφορία για διάστημα πέραν αυτού του ορίου, η πιθανότητα να ανανήψει ο εγκέφαλος και να παραμείνει λειτουργικός, ακόμη και αν η καρδιά επαναφερθεί, είναι σχεδόν μηδαμινή.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε την ανάγκη πλήρους συνεννόησης κατά την παροχή πρώτων βοηθειών, επισημαίνοντας ως αυτονόητο ότι το υγειονομικό προσωπικό που αναλαμβάνει την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση οφείλει να γνωρίζει επακριβώς πόση ώρα ο ασθενής παρέμεινε χωρίς σφυγμό. Παράλληλα, απέφυγε να υπεισέλθει σε ειδικότερες λεπτομέρειες της δικαστικής έρευνας, σημειώνοντας πως ο ανακριτής μπορεί να βασιστεί στην συνδρομή ιατρικών πραγματογνωμόνων που θα αξιολογήσουν τα πλήρη στοιχεία της δικογραφίας.

Παράλληλα, ο Θ. Βασιλακόπουλος επισήμανε ότι η τραγωδία αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για τη λήψη δραστικών μέτρων και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των πολιτών. Όπως ανέφερε, απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος απέναντι σε φαινόμενα αντιποίησης επαγγέλματος, υπερβολών, ψευδών δηλώσεων και παραπληροφόρησης στον χώρο της υγείας.