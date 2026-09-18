Ανακοίνωση της οικογένειας για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου: “Ήταν η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε”
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«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί», αναφέρει η οικογένεια της εκλιπούσας σε δήλωσή της.
«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών», σημειώνουν και προσθέτουν: «Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισέγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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