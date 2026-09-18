Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα metavoles του Ελληνικού Κτηματολογίου: Ψηφιακά πλέον η διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων στα ακίνητα

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η νέα πλατφόρμα metavoles, μέσω της οποίας ψηφιοποιείται πλήρως η διαδικασία διόρθωσης των ορίων και, γενικότερα, των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα. Πολίτες, μηχανικοί και δικαστικοί επιμελητές μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά μια διαδικασία που μέχρι σήμερα απαιτούσε διαδοχικές ενέργειες και συνεννόηση μεταξύ διαφορετικών φορέων. Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, το σύνολο των υπηρεσιών του Ελληνικού Κτηματολογίου παρέχεται πλέον και ψηφιακά.

Πολίτες και επαγγελματίες μπορούν να είτε απευθείας στο metavoles.ktimatologio.gr, είτε μέσω της σελίδας του Κτηματολογίου και στη συνέχεια, στην ενότητα metavoles.

Η πλατφόρμα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της διαδικασίας, από την αρχική υποβολή της αίτησης έως την τελική έκβασή της, μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι όσοι εμπλέκονται σε μια υπόθεση διόρθωσης. Στόχος είναι η τυποποίηση της διαδικασίας, η ενίσχυση της διαφάνειας, η μείωση του διοικητικού φόρτου των Κτηματολογικών Γραφείων και η ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.

Στην παρούσα φάση, η πλατφόρμα υποστηρίζει αιτήσεις στις οποίες όλοι οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Εξαιρούνται το Ελληνικό Δημόσιο, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη.

Πώς λειτουργεί το «metavoles»:

Ο πολίτης, ως ιδιοκτήτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet, υποβάλλει την αίτηση διόρθωσης και αναθέτει σε μηχανικό και δικαστικό επιμελητή της επιλογής του τις απαιτούμενες ενέργειες. Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσής του μέσα από την ίδια πλατφόρμα.

Ο μηχανικός αποδέχεται την ανάθεση και καταχωρίζει τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η ζητούμενη διόρθωση. Η μεταβολή εμφανίζεται αυτόματα και στον ψηφιακό χάρτη της εφαρμογής.

Ο δικαστικός επιμελητής αποδέχεται την ανάθεση και αναλαμβάνει την υποχρεωτική επίδοση των σχετικών εγγράφων στους συγκυρίους και στους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων που επηρεάζονται από την αίτηση.

Τα πέντε στάδια της διαδικασίας:

Υποβολή αίτησης: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ενημέρωση ενδιαφερομένων : Όπου απαιτείται, ενημερώνονται οι δικαιούχοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την αίτηση.

: Όπου απαιτείται, ενημερώνονται οι δικαιούχοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι που επηρεάζονται από την αίτηση. Υποβολή απόψεων και αντιρρήσεων: Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις ή και τις αντιρρήσεις τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εμπλεκόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις ή και τις αντιρρήσεις τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Εξέταση της υπόθεσης: Η αίτηση και τα σχετικά στοιχεία αξιολογούνται.

Η αίτηση και τα σχετικά στοιχεία αξιολογούνται. Έκδοση απόφασης: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει είτε σε δευτεροβάθμιο όργανο του Κτηματολογίου, είτε υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, στον Κτηματολογικό Δικαστή.

Με την έναρξη λειτουργίας του «metavoles,» το Ελληνικό Κτηματολόγιο ολοκληρώνει έναν ακόμη σημαντικό κύκλο ψηφιακού εκσυγχρονισμού, με στόχο πιο απλές και διαφανείς διαδικασίες, αξιόπιστα δεδομένα ακίνητης ιδιοκτησίας και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών.