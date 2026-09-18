Χανιά: Τρόμος για μαθητές δημοτικού – Άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο σε τζάμι του σχολείου
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THESTIVAL TEAM
Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία έχει προκαλέσει σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε την ώρα του μαθήματος, το πρωί της Τετάρτης (16/9) σε δημοτικό σχολείο στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα Flashnews.gr, άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο προς το σχολείο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να σπάσει το τζάμι της αίθουσας της Β’ τάξης, ενώ οι μαθητές έκαναν μάθημα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα την ώρα που δεκάδες παιδιά βρίσκονταν εντός του σχολικού κτιρίου. Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε αναστάτωση, ενώ αστυνομικοί μετέβησαν στο σχολείο για να κάνουν έρευνες για την υπόθεση, αναζητώντας στοιχεία που μπορεί να τους οδηγήσουν στα ίχνη του δράστη.
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