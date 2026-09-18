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Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ, ανοιχτά της Ιστιαίας

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THESTIVAL TEAM

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Ασθενής σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Richter σημειώθηκε στις 09:42 ώρα Ελλάδος, στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός έγινε σε απόσταση 110 χλμ. ΒΒΔ των Αθηνών, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. ΝΝΑ των Βασιλικών Ιστιαίας.

Σεισμός

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