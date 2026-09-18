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Χωρίς νερό αύριο για τέσσερις ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς νερό για τέσσερις ώρες θα μείνουν αύριο περιοχές δύο Δήμων της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών κατασκευής του Flyover.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 15:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες μετατόπισης και σύνδεσης νέων αγωγών στην συμβολή των οδών Ανθέων – Λεχόβου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης:

α) Στις περιοχές Αγ. Παύλος και Κρυονέρι του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

β) Στην περιοχή της Άνω Πόλης άνωθεν της οδού Ολυμπιάδος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

γ) Στην περιοχή του Δήμου Νεάπολης – Συκεών που περικλείεται από τις οδούς Επταπυργίου – Φωκά – Μεσολογγίου – Μπελογιάννη – Ρήγα Φεραίου καθώς και στις παρακείμενες οδούς.

«Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

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