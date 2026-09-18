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Σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης στον αέρα του Morning Point στο Mega News – Δείτε βίντεο

Intime
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Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εύβοια, ο οποίος έγινε αισθητός και στην Αθήνα, με τους σεισμολόγους, ωστόσο, να είναι καθησυχαστικοί.

Ο σεισμός, μάλιστα, έλαβε χώρα τη στιγμή που στον αέρα του Mega News βρίσκονταν οι Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.

Οι δύο δημοσιογράφοι και παρουσιαστές παρέμειναν ψύχραιμοι στις θέσεις τους και συνέχισαν κανονικά να μιλούν για τα θέματα της ημέρας.

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