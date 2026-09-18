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Λέκκας για τα 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια: “Δεν έχει σχέση με τους σεισμούς του καλοκαιριού”

Intime
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Καθησυχαστικός εμφανίζεται για τον πρωινό σεισμό των 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Η δόνηση σημειώθηκε στην Αγία Άννα, μία περιοχή που δίνει συχνά σεισμούς τέτοιου μεγέθους. Ωστόσο, δεν έχει σχέση με τη σεισμική δραστηριότητα του καλοκαιριού, είναι τελείως ανεξάρτητα συστήματα» είπε μιλώντας στο MEGA.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στα 10 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά της Αγίας Άννας και μικρό εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων, γι’αυτό και έγινε αισθητός ακόμα και στην Αθήνα.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου» δήλωσε ο κος Λέκκας.

Από το πρόσφατο μεγάλο μπαράζ σεισμών (με κυριότερους τους 5,2 και 4,8 Ρίχτερ) που είχε αναστατώσει τη Βόρεια Εύβοια τον Ιούνιο του 2026, είχαν προκληθεί σοβαρές υλικές ζημιές και καταρεύσεις σε κτίρια

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 25 σπίτια, καταστήματα και δημόσιους χώρους, κυρίως στους οικισμούς Προκόπι και Δαφνούσα.

Στη Δαφνούσα αναφέρθηκαν καταρρεύσεις παλιών τοίχων και περιφράξεων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους.

Οι δονήσεις προκάλεσαν επίσης έντονες κατολισθήσεις σε ορεινά σημεία, όπως στο όρος Καντήλι.

Ευθύμης Λέκκας Σεισμός

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