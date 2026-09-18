Τα νέα ΑΙ εργαλεία για τον έλεγχο των ιατρείων: Πλατφόρμα “Med Watch” σαρώνει social media για διαφημίσεις γιατρών, “231 πιθανές παραβάσεις”

Τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρεία, αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου. Στην παρουσίαση συμμετείχαν η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «είμαστε εδώ κατόπιν του γεγονότος», αναφερόμενος στον θάνατο του τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη και σημείωσε ότι πλέον γίνεται «μία προσπάθεια για να εντοπιστούν τα κενά για να μεγιστοποιηθεί η μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων».

«Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα», σημείωσε ο υπουργός Υγείας και τόνισε πως το πρώτο εργαλείο ελέγχου το Med Watch, εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε όλα τα ιατρεία που είναι ενταγμένα στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το συγκεκριμένο εργαλείο ανιχνεύει μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους και τις ταιριάζει με την άδεια τους και τον κώδικα δεοντολογίας.

Ειδικότερα, εντοπίζει κάθε είδους διαφήμιση σε κοινωνικά δίκτυα ή στο διαδίκτυο και εφόσον διαφημίζεται ιατρική πράξη, την περνάει από τις αδειοδοτήσεις και τον κώδικα δεοντολογίας και αν εντοπίσει κάτι που δεν είναι νόμιμο στέλνει flag στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στο υπουργείο Υγείας, ακόμα και στην ΕΑΔ και στη συνέχεια θα διενεργείται έλεγχος.

Το σύστημα έχει τέσσερα επίπεδα κατηγορηποίησης, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και γκρι.

«Επιταχύνει τη διαδικασία του ελέγχου και λέει σε οποιανδήποτε πως οτιδήποτε λες στο διαδίκτυο ελέγχεται», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και σημείωσε πως αν εντοπιστεί κάτι πολύ ακραίο όπως η πλασμαφαιρεση θα πάει κατευθείαν πάει στην ΕΑΔ.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως σύντομα η πλατφόρμα θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.

«Η πλατφόρμα είναι συνεχής και κάθε μέρα η τεχνητή νοημοσύνη θα ψάχνει» με στόχο «να τρέχουμε πρώτοι», είπε ακόμα και έκανε λόγο για ένα «πρωτοποριακό εργαλείο που στηρίζεται στη δουλειά που έχουμε κάνει με τα ψηφιακά μητρώα».

Εξηγώντας τη λειτουργία του Med Watch ο Γιάννης Δοξαράς που «έστησε» το εργαλείο εξήγησε πως συλλέγει την ψηφιακή παρουσία όλων των φορ΄ρων στα δεδομένα του ιατρικού συλλόγου, στη google, στις διαφημίσεις, στα προφίλ των γιατρών στα social media και σε πλατφόρμες διαμεσολάβησης και σε ιστοσελίδες, κατεβάζει τα δεδομένα, τα αναλύει και στη συνέχεια προχωράει σε μία αρχική κωδικοποίηση βάσει υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να κάνει για παράδειγμα ένας πλαστικός ή ένας δερματολόγος και τι ισχυρίζεται σε σχέση με την ψηφιακή του παρουσία.

«Υπάρχουν κενά και γκρι περιοχές. Πρέπει να μπουν μέσα και τα μηχανήματα», ωστόσο εντοπίζει αν μία ιατρική πράξη που ισχυρίζεται ένας γιατρός χρειάζεται να γίνει σε ανώτερη δομή υγείας, εάν προβαίνει σε κάποιον ψευδή ισχυρισμό, εάν κάποιο φάρμακο δεν συνταγογραφείται, τότε το σύστημα δημιουργεί σήμανση ανά δομή κάποιες είναι κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, γκρι και γενικά αν βρεθεί κάτι που χρειάζεται έλεγχο.

Τόνισε ότι το σημαντικό είναι η κωδικοποίηση, η οποία περιλαμβάνει και μη ιατρικές οντότητες όπως σπα, ινστιτούτα κτλ.

Ο κ. Δοξαράς εξήγησε ότι η πλατφόρμα έχει τρέξει από τη Δευτέρα και από τις 8.500 δομές που ελέγχθηκαν, προέκυψαν 5.069 ευρήματα, τα οποία μπορεί να είναι παραπάνω από ένα σε κάποια δομή. τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν και να εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα πειθαρχικά όργανα. Παράλληλα, 231 μονάδες καταγράφηκαν ως περιπτώσεις αυξημένης σοβαρότητας, με ενδείξεις που χρήζουν άμεσου και ενδελεχούς ελέγχου. Από τις 231 δομές, οι 160 είναι μη ιατρικές δομές, ινστιτούτα, σπα κτλ. 50 ιατρεία, 12 ιδιωτικές κλινικές και 7 πολυιατρεία.

Όπως διευκρινίστηκε, τα ευρήματα της πλατφόρμας αποτελούν ενδείξεις πιθανών παραβάσεων και όχι οριστικά συμπεράσματα, καθώς η τελική κρίση θα προκύψει μετά τον προβλεπόμενο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο.

«Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας οριζόντιος τρόπος να μαζεύονται στοιχεία, να ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι όχι», προσέθεσε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο δεύτερο εργαλείο που είναι ένα app στο κινητό για να μπορεί ο ίδιος ο πολίτης να ελέγχει την άδεια του γιατρού.

Το δεύτερο εργαλείο, όπως ανέφερε είναι έτοιμο και θα ενταχθεί σε ένα άρθρο στο στο νομοσχέδιο για τους ψυχολόγους, το οποίο θα είναι έτοιμο σε περίπου έναν μήνα, καθώς πρέπει ψηφιστεί, ενώ πρέπει να διευκρινιστούν και κάποια ζητήματα προσωπικών δεδομένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός προανήγγειλε τη συγκρότηση επιτροπής με αντικείμενο την Αναγεννητική Ιατρική, η οποία θα εξετάσει το ζήτημα και θα καταθέσει προτάσεις προς το υπουργείο Υγείας.

«Η επιτροπή θα πρέπει να μας υποδείξει τις γκρίζες ζώνες και τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θέλω να υποκαταστήσω την ιατρική κοινότητα», εξήγησε.

Πηγή: ertnews.gr