Δρυμιώτης: “Η ΝΔ θα μπορούσε να πάρει 37% εύκολα στις εκλογές και να έχει και αυτοδυναμία” – Τι εκτίμησε για Σαμαρά και Τσίπρα

Τις εκτιμήσεις του μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσίασε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δρυμιώτης είπε αρχικά ότι όλες οι δημοσκοπήσεις από την περασμένη άνοιξη μέχρι και χθες υποτιμούσαν τη ΝΔ και υπερεκτιμούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Με βάση αυτά που βλέπω, ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις ψηφίζει χαλαρά, εκτιμώ ότι η ΝΔ θα μπορούσε να πάρει 37% εύκολα στις εκλογές και να έχει και αυτοδυναμία», είπε ο πολιτικός αναλυτής.

«Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα θεωρώ ότι είναι υπερεκτιμημένη, όπως ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ σε περασμένες δημοσκοπήσεις», συνέχισε ο κ. Δρυμιώτης, ο οποίος πρόσθεσε ότι «βλέπω δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από το πρώτο κόμμα» μετά τις εκλογές της άνοιξης.

«Κάθε εκλογή παράγει εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κόσμος δεν πρέπει να εφησυχάσει ότι θα υπάρξει δεύτερη εκλογή, πρέπει να πάει να ψηφίσει στις εκλογές σαν να μην υπάρχει δεύτερη εκλογή», είπε επίσης.

Όσο για το κατά πόσο ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να κάνει ζημιά στη ΝΔ με τη δημιουργία κόμματος, ο κ. Δρυμιώτης είπε ότι «ο Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη ΝΔ, αλλά προσωπικά πιστεύω προσωρινή. Είχε πάρει 4,88% όταν είχε ιδρύσει την Πολιτική Άνοιξη, τότε που ήταν νέος, ήταν “μεσσίας”. Τώρα ίσως πάρει άλλο τόσο, αλλά εάν επαναληφθούν οι εκλογές, θα πάει κάτω από 3% και θα γίνει και ρεζίλι», κατέληξε.

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