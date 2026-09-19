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Ναταλία Γερμανού για Γιώργο Μαζωνάκη: “Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι και θυμωμένοι”

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THESTIVAL TEAM

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Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή το αφιέρωμα που πρόβαλε το MEGA το βράδυ της Παρασκευής (18/09), δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Threads, η παρουσιάστρια και στιχουργός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη αλλά και τον θυμό της για όσα έχουν ακολουθήσει τον θάνατό του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πανό «Όσο ζω Μαζώ» που κρεμάστηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

«Δέκα μέρες μετά κι είμαστε ακόμα βαθιά λυπημένοι. Και θυμωμένοι. Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού κρέμασαν πανό “όσο ζω Μαζώ” για να το βλέπει μπας και καταλάβει έστω και τώρα τι έκανε. Ή μάλλον τι δεν έκανε για να σώσει έναν άνθρωπο», έγραψε η Ναταλία Γερμανού.

Ναταλία Γερμανού

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