Διαθέσιμος ξανά με τη Ντόρτμουντ ο Καρέτσας – Στην αποστολή ενόψει Στουτγκάρδης

Στη διάθεση του Νίκο Κόβατς για την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ απέναντι στη Στουτγκάρδη σήμερα (19/09, 19:30) είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι κανονικά στα πλάνα του προπονητή του για το αποψινό παιχνίδι, καθώς προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και μπορεί ο προπονητής του να υπολογίζει πάνω του.

O Kαρέτσας έχει αγωνιστεί, φέτος, σε πέντε ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό μία ασίστ. Παράλληλα έχει ήδη εντυπωσιάσει τους φίλους της Ντόρτμουντ λόγω της εξαιρετικής τεχνικής του κατάστασης αλλά και της εκρηκτικότητάς του.

«Τον βλέπω να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Γίνεται όλο και πιο ελεύθερος, βρίσκεται σε καλό δρόμο, γελάει και απολαμβάνει τις προπονήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά προ ημερών ο προπονητής της Ντόρτμουντ στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με την κατάσταση του διεθνούς μεσοεπιθετικού.

Πηγή: metrosport.gr