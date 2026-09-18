Πιερρακάκης: Επείγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

Για ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς, είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, και σήμερα είναι πιο επείγον από ποτέ, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, στη συνέντευξη Τύπου, που ακολούθησε αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.

Παράλληλα, είπε ότι εάν χρειαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Στόχος μας, πρόσθεσε, πρέπει να είναι να προστατεύουμε τους πολίτες όταν οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, χωρίς να δημιουργούμε νέα βάρη για το μέλλον.

Γι’ αυτό, επισήμανε, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη δημοσιονομική πορεία που έχουμε συμφωνήσει. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μας.

Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει έκτακτο Eurogroup, απάντησε ότι «εφόσον υπάρξει ανάγκη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό μας».

Οι πλήρεις δηλώσεις του κ. Πιερρακάκη έχουν ως εξής:

«Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω είναι θετικό. Η οικονομία της ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη από ό,τι αναμέναμε στις αρχές του έτους. Η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν καλύτερη από τις προβλέψεις και, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυτή η δυναμική αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα έως το τέλος του 2026. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι διαθέτει ανθεκτικότητα. Το ζητούμενο τώρα είναι να μετατρέψουμε αυτή την ανθεκτικότητα σε δύναμη.

Γιατί, την ίδια στιγμή, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Πρώτον, το γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν εκ νέου ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με άμεσες συνέπειες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας.Δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εξωτερικό κλυδωνισμό αυτού του είδους. Και γι’ αυτό ακριβώς, το δίδαγμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο: δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάθε κρίση που ξεσπά έξω από την Ευρώπη. Μπορούμε, όμως, να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από όσα συμβαίνουν πέρα από τα σύνορά μας. Γι’ αυτό πρέπει να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας. Και σήμερα είναι πιο επείγον από ποτέ.Δεύτερον, οι συνθήκες στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές γίνονται πιο περιοριστικές. Αυτό αποτυπώνεται στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και, όσο οι συνθήκες αυτές διατηρούνται, η πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα εντείνεται. Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σε όλες τις μεγάλες οικονομίες, σε γενικές γραμμές για τον ίδιο λόγο: την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση για κεφάλαια. Τα spreads εντός της ευρωζώνης παραμένουν συγκρατημένα, σε σύγκριση με όσα έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Και αυτό έχει σημασία. Η Ευρώπη έχει περάσει κρίσεις κατά τις οποίες η αβεβαιότητα μετατράπηκε σε οικονομική αστάθεια. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα.Η σημερινή σταθερότητα κατακτήθηκε μέσα από δύσκολες αποφάσεις, ισχυρότερους θεσμούς και πιο υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές. Και αυτή τη σταθερότητα πρέπει να την διαφυλάξουμε. Σε περιόδους αβεβαιότητας, η αξιοπιστία αποτελεί οικονομικό πλεονέκτημα. Προστατεύει τις οικονομίες μας και διευρύνει τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας.Γι’ αυτό πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη δημοσιονομική πορεία που έχουμε συμφωνήσει. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και να διασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών μας. Και εάν χρειαστούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες.Στόχος μας πρέπει να είναι να προστατεύουμε τους πολίτες όταν οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, χωρίς να δημιουργούμε νέα βάρη για το μέλλον. Να ενεργούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη σταθερότητα των οικονομιών μας. Να προστατεύουμε το σήμερα, χωρίς να υποθηκεύουμε το αύριο.Ταυτόχρονα, πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια- επενδύσεις που μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Και πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη διαχείριση των οικονομικών μας. Το Eurogroup θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό τον επόμενο μήνα».Απάντηση σε ερώτηση για έκτακτο Eurogroup:«Θα ήθελα να προσθέσω ένα σύντομο σχόλιο, επειδή αναφερθήκατε στο ενδεχόμενο έκτακτης συνεδρίασης του Eurogroup. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το έκτακτο όταν συνεδριάζουν οι υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup. Συναντιόμαστε μία φορά τον μήνα, αλλά προφανώς δεν συνομιλούμε μόνο μία φορά τον μήνα. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και αλληλοεπιδρούμε σε καθημερινή βάση. Αυτή είναι άλλωστε η ουσία της διαχείρισης πολιτικής, η οποία απαιτεί στενή παρακολούθηση της κατάστασης.Υπάρχει μια γαλλική έκφραση που γνωρίζω, langue de bois. Η ”στενή παρακολούθηση της κατάστασης” μπορεί ορισμένες φορές να ακούγεται σαν στερεότυπη έκφραση. Αν όμως υπάρχει μια κατάσταση που πράγματι απαιτεί στενή παρακολούθηση, είναι αυτή. Επομένως, θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Εφόσον υπάρξει ανάγκη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, θα συνεδριάσουμε εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό μας».