Συνελήφθη 18χρονος στη Μυτιλήνη για διακίνηση πλαστών ταυτοτήτων, φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό κυκλώματος

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού, που διακινούσε πλαστά δελτία ταυτότητας στη Λέσβο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό κυκλώματος πλαστών εγγράφων. Στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και 16χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και χρήση πλαστού εγγράφου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς προς την Αθήνα, χρησιμοποιώντας ως ταξιδιωτικό έγγραφο δελτίο ταυτότητας ισπανικών αρχών, το οποίο κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστό.

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ο 18χρονος, ο οποίος επίσης επρόκειτο να αναχωρήσει για την Αθήνα. Στην κατοχή του εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πλαστό δελτίο ταυτότητας γαλλικών αρχών.

Έφτασε αεροπορικώς στη Λέσβο

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 18χρονος είχε φτάσει αεροπορικώς στη Λέσβο το πρωί της ίδιας ημέρας και, ενεργώντας σύμφωνα με την αστυνομία για λογαριασμό κυκλώματος διακίνησης πλαστών εγγράφων, παρέδωσε στον 16χρονο την πλαστή ταυτότητα που εκείνος φέρεται να είχε παραγγείλει έναντι χρηματικής αμοιβής.

Με το συγκεκριμένο έγγραφο, ο ανήλικος φέρεται να επιχείρησε να φύγει από τη Λέσβο, παραβιάζοντας παράλληλα περιοριστικούς όρους παραμονής στο νησί που του είχαν επιβληθεί από αρμόδια αρχή.

Τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα στο κύκλωμα

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, καθώς και το κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο 18χρονος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών και της απόπειρας παραβίασης περιορισμών διαμονής, καθώς και παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στο συγκεκριμένο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον ακόμη τρεις αλλοδαποί, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την προανάκριση και τις περαιτέρω έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.