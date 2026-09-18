Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο πλευρό των πολύ μικρών επιχειρήσεων – Παρέμβαση στην ΕΕ για τον Κανονισμό Συσκευασιών

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) ανταποκρινόμενο άμεσα και με αυξημένο ενδιαφέρον για τα αγωνιώδη αιτήματα των μελών του, κατέθεσε επίσημη παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκτελεστικό κανονισμό που αφορά το Μητρώο, δηλαδή την θέσπιση ενιαίου κανονισμού και φόρμας για όλα τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού για τις Συσκευασίες (PPWR) και τους κανόνες για τη Διευρυμένη Ευθύνη του Παραγωγού (EPR).

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.) είναι το μοναδικό ελληνικό επιμελητήριο που συμμετείχε στη διαβούλευση και μάλιστα ένα εκ των τεσσάρων επιμελητηρίων πανευρωπαϊκά.

Τα μέλη του Ε.Ε.Θ. εξέφρασαν τον άμεσο κίνδυνο αποκλεισμού τους από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά λόγω των νέων δυσβάσταχτων υποχρεώσεων. Ο πρόεδρος του Κυριάκος Μερελής, και η διοίκηση του φορέα κινητοποιήθηκαν άμεσα για να προστατεύσουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που επένδυσαν στις νέες τεχνολογίες και σήμερα απειλούνται πλέον με κλείσιμο εξαιτίας ενός άδικου και μη διαχειρίσιμου γραφειοκρατικού βάρους.

Το πρόβλημα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία έγκειται στο εξής: επιβάλλουν σε μια μικρή επιχείρηση που διαχειρίζεται ελάχιστα κιλά συσκευασίας τον χρόνο, το ίδιο ακριβώς πλαίσιο συμμόρφωσης με μια τεράστια πολυεθνική εταιρεία. Το διοικητικό και οικονομικό κόστος για εγγραφές, πολύπλοκη συλλογή δεδομένων και κυρίως για τον υποχρεωτικό ορισμό και πληρωμή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ξεχωριστά, παραμένει το ίδιο ανεξάρτητα από τον τζίρο του επαγγελματία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για αποστολές δεμάτων χαμηλής αξίας τα έξοδα ξεπερνούν την αξία της ίδιας της συναλλαγής, αναγκάζοντας ουσιαστικά τους μικρούς επαγγελματίες να σταματήσουν τις διασυνοριακές πωλήσεις.

Για να διορθωθεί αυτή η στρέβλωση, το Ε.Ε.Θ. κατέθεσε συγκεκριμένες αντιπροτάσεις στην Κομισιόν, ζητώντας την αποκατάσταση της αναλογικότητας. Τα κύρια σημεία της παρέμβασής μας είναι τα εξής:

Αναστολή των υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και συνολική επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου.

Εισαγωγή ενός πραγματικού ορίου απαλλαγής (de minimis), της τάξης του ενός τόνου ανά έτος ανά κράτος μέλος, κάτω από το οποίο η υποχρέωση θα μεταφέρεται σε προηγούμενο κρίκο της αλυσίδας.

Ο ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε άλλα κράτη μέλη να καταστεί εθελοντικός.

Δημιουργία ενός ενιαίου σημείου εισόδου στην ΕΕ για τις εγγραφές και τις εκθέσεις, ώστε να αποφευχθούν οι ξεχωριστές γραφειοκρατικές διαδικασίες σε κάθε χώρα.

Απλοποίηση των αναφορών για όσους παραγωγούς βρίσκονται κάτω από τα όρια, επιτρέποντάς τους να δηλώνουν το συνολικό βάρος μόνο βάσει του κυρίαρχου υλικού της συσκευασίας.

Εξασφάλιση πραγματικής διαλειτουργικότητας, ώστε μία και μόνο δομημένη υποβολή να καλύπτει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση.

Διατήρηση μιας απλής διαδικτυακής φόρμας ως εναλλακτικής λύσης στο πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν.

Εξασφάλιση ότι η εγγραφή θα παραμείνει δωρεάν ή απόλυτα αναλογική, αποφεύγοντας την επιβολή τελών ανά αγορά που σωρεύονται διαρκώς.

«Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας, ωστόσο η μετάβαση οφείλει να γίνει με όρους δικαιοσύνης και ρεαλισμού. Η επιβολή δυσβάσταχτων γραφειοκρατικών και οικονομικών βαρών στις πολύ μικρές επιχειρήσεις λειτουργεί ως τιμωρία, οδηγώντας τες εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς και ευνοώντας τελικά μόνο τους πολυεθνικούς κολοσσούς. Ακούμε τη φωνή των μελών μας και στεκόμαστε δίπλα τους με πράξεις, ως το μοναδικό επιμελητήριο πανελλαδικά που συμμετείχε στη διαβούλευση της ΕΕ. Απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει την κοινή λογική και να θεσπίσει κανόνες που σέβονται τον μόχθο του μικρού επαγγελματία, διασφαλίζοντας την καθημερινή του επιβίωση» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής.

Μπορείτε να δείτε την παρέμβαση του ΕΕΘ στην διαβούλευση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15352-Packaging-and-packaging-waste-rules-on-national-registers-of-producers/F33571043_en