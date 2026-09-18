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Σοκ στην Εύβοια: Έδεσε τραυματισμένο άλογο στην καρότσα και το έσερνε στον δρόμο – Βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμένο άλογο καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα social media, οδηγός φέρεται να είχε δέσει το τραυματισμένο άλογο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος της καρότσας οχήματος, ενώ το ζώο κινούνταν πίσω από αυτό στη μέση του δρόμου.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση, πέρα από το ζήτημα της μεταχείρισης και της κατάστασης της υγείας του ζώου, ο συγκεκριμένος τρόπος μετακίνησής του θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο και για τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στον δρόμο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιοποιήθηκε στα social media.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, την κατάσταση του αλόγου ή εάν έχει υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και την τύχη του ζώου.

Εύβοια

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