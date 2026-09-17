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Θεοδωρικάκος: Σε 928 ανέρχονται τα επενδυτικά σχέδια ύψους 3,1 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

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Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι τα σχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

Όπως αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος, τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο χαρακτηρίζει «βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας». Σύμφωνα με την ανάρτηση, οι επενδύσεις δίνουν έμφαση στη μεταποίηση και την καινοτομία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των 928 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ. Ο υπουργός σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, Στελλίνα Σιαράπη.

Τάκης Θεοδωρικάκος

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