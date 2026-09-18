Δήμος στην Αττική αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών για νέους γονείς, με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ
Την πλήρη απαλλαγή με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα αποφάσισε η δημοτική αρχή Ηλιούπολης για νέους γονείς που είναι δημότες και αποκτούν ή έχουν ένα ή και παραπάνω παιδιά μέχρι 3 ετών.
O δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση νέων οικογενειών μέσω της ελάφρυνσης των νοικοκυριών τους, είχε εξαγγείλει το σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας για δημότες Ηλιούπολης με εισοδηματικά κριτήρια που γίνονται νέοι γονείς από τα μέσα Οκτωβρίου του 2025.
Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εξασφαλίζουμε την πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών για οικογένειες με νεογέννητο παιδί για 3 χρόνια για το μέλλον των παιδιών μας, αντιμετωπίζοντας την υπογεννητικότητα που μαστίζει την κοινωνία μας και με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζουμε μία κοινωνική πολιτική που ανακουφίζει την Ηλιουπολίτικη οικογένεια προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τη δύσκολη καθημερινότητα».
Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
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