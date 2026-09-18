Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο μετά την αντιφασιστική πορεία για 13 χρόνια από την δολοφονία Φύσσα

Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία για την συμπλήρωση 13 ετών από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές, μέλη συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ’ όπου συγκρότησαν πορεία η οποία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» είναι ένα από τα συνθήματα που φώναξαν όσοι συμμετείχαν στην πορεία, με τα πανό τους να γράφουν συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Την κινητοποίηση επιτήρησαν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις. Στο μεταξύ υπήρξαν και συνθήματα κατά του Νίκου Μιχαλολιάκου και του Ηλία Κασιδιάρη.

Λόγω της κινητοποίησης παραμένουν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ «Βενιζέλου» και «Πανεπιστήμιο».

Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη για ναρκωτικά.