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Ρωσία: Πλήγματα σε δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλοιο στην Ουκρανία

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THESTIVAL TEAM

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Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα δύο φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλοιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβντένι και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδησσού.

Το ρωσικό ΥΠΑΜ ανέφερε ότι και τα τρία πλοία χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό του ουκρανικού στρατού.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά του ρωσικού υπουργείου.

Ρωσία

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